التعامد الوحيد للقمر على الكعبة المشرفة فى عام 2023.. غدا

جدة - نرمين السيد - وأشار المهندس ماجد أبو زاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة - فى بيان اليوم - إلى أن القمر سيبلغ ميله عرض مكة، متوسطًا خط زولها، فى الساعة السابعة و43 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش، وسيكون على ارتفاع (89.5 درجة) فوق أفق مكة.

وأضاف أن قرص القمر سيكون مضاء بنسبة (93%)، وفى ذلك الوقت سيكون كوكب المريخ مرئيا فى السماء باتجاه الأفق الغربى إلى جانب العديد من النجوم الساطعة.

وأوضح أن ظاهرة التعامد من الطرق العلمية لتأكيد دقة الحسابات لحركة الأجسام السماوية ومنها القمر التى تجعل تحديد موقعة فى غاية الدقة إضافة إلى أنه يمكن الاستعانة بهذه الظاهرة الفلكية فى معرفة اتجاه القبلة بطريقة بسيطة من عدة مناطق حول العالم.

جدير بالذكر أن ميل القمر أثناء حركته الشهرية حول الأرض متغيره ضمن 5± درجات عن دائرة البروج، لذا يحدث تعامد القمر على الكعبة فى أوقات معينة ويتم تحديد ذلك بدقة تصل إلى ±0.5 درجة وإن كان قليل الحدوث مقارنة مع عدد مرات دورات القمر البالغة 12 دورة فى السنة حول الأرض.