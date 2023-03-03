وقالت سمية الخشاب، خلال استضافتها فى أحد البرامج الحوارية على التلفزيون اللبنانى: "أنا أحلى من جورجينا بالروح العربية، ومبعرفش أغير من حد ومتأكدة أن ربنا خلقنى جميلة وفيا كل حاجة كويسة".
وعن انتماءاتها الكروية قالت بإنها تحب اللاعب العالمى كريستيانو رونالدو، وأنها أهلاوية وعلى الرغم من ذلك إلا أن جمهور الزمالك يحبها، موضحة بأنها كانت من أشد المعجبين بنجومية لاعب الأهلى السابق الكابتن مجدى عبدالغنى، مبدية إعجابها أيضا باللاعب الدولى محمد صلاح نجم نادى ليفربول الإنجليزى.
أما عن حياتها الزوجية أشارت بأنها حاليا غير متزوجه، وأن الزواج قسمة ونصيب، وأنها لو عثرت على شخص يشبهها وهناك كيميا تجمعهما ستتزوج منه.
وبخصوص مواصفات زوجها المستقبلى أشارت بأنها تريد شخص تشعر معه بالأمان.
يذكر أن سمية الخشاب، عرض لها مؤخرا مسرحة "كازينو بديعة" وهى مسرحية غنائية استعراضية كوميدية، بطولتها بمشاركة كل من أحمد فتحى وإدوارد وطارق الإبيارى وعلاء مرسى وإيمى طلعت زكريا وأحمد سعد ميشو وعلاء زينهم، تأليف أحمد الإبيارى، من إخراج طارق الإبيارى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أنا أحلى من جورجينا.. تصريحات جريئة لـ سمية الخشاب (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.