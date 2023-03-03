يشحن فى 22 دقيقة.. هاتف جديد من شاومى

جدة - نرمين السيد - موقع "indiatoday" المتخصص فى الشأن التقنى كشف مميزات الهاتف الجديد لشاومى، مشيرا إلى أنه جاء بـ 3 كاميرات، دقتها 50 ميجابسكل، إضافة إلى مستشعر رئيسى من نوع Sony IMX989 مقاس 1 بوصة.

وجاء الهاتف بسرع أعلى من الإصدارات السابقة من شاومى، حيث بلغ سعره فى الهند 79999 روبية، لكنه يدعم شبكات 5G، ويمكن مستخدمه من الاستمتاع بـ بتجربة شاشة منحنية كبيرة بقياس 6.7 بوصة.

وسيعمل هاتفXiaomi 13 Pro بأداء سريع حيث جاء بمعالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 2، والمتواجد فى هاتف سامسونج الجديد Galaxy S23 Ultra، وهاتف فيفو الرائد iQOO 11 Pro، وغيرها.

كما يتميز الهاتب بوزنه البالغ 229 جرامًا، ويأتى بألوان متعددة منها الأبيض، والأسود، واللامع، إضافة إلى أن يتميز بلمسة من السراميك على ظهره تضيف عليه مزيدًا من الأناقة.

وأوضحت الشركة أن الهاتف سيتلقى 3 سنوات من تحديثات Android إضافة إلى 5 سنوات من تصحيحات الأمان، مبينة أن شحنه سريح بقوة يبلغ 120 وات، وبطارية 4820 مللى أمبير فى الساعة، حيث تساعد على شحن الهاتف فى 22 دقيقة فقط.