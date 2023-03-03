الأشعة الكونية تكشف أسرار الهرم الأكبر.. تفاصيل

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور حسام عبدالفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، إنّ مشروع استكشاف الأهرامات مشروع بحثى وتشترك فيه الكلية مع مجموعة من الجامعات الدولية المتواجدة فى اليابان، وفرنسا، وكندا، وبدأ فى عام 2015، وفى عام 2016 جرى اكتشاف فراغ موجود فى الواجهة الشمالية بهرم خوفو، ولكن المعلومات المتوفرة عنه لم تكن كافية للإعلان عن ماهية هذا الفراغ.





وأضاف عبدالفتاح، فى مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية: «منذ عام 2016 وحتى الآن، فإن الفريق البحثى كان يحاول تحديد ماهية هذا الفراغ، وبالفعل، فقد جرى التأكيد عن أن هذا الفراغ هو ممر تم تحديد أبعاده بتقنيات غير مدمة، أى أن الفريق البحثى لن يُضطر إلى فتح فتحة فى الأهرامات». وتطرق عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، إلى تفاصيل ومواصفات الممر، موضحًا: «طوله 9 أمتار داخل الهرم وعرضه 2 متر فى الاتجاهين». وأشار، إلى أن المشروع مستمر لتحديد وظيفة هذا الممر، وهل هى هندسية أو أثرية، لافتًا إلى أن وظية الكلية فى هذا المشروع هو تحديد وظيفته الهندسية إذا كانت موجودة.

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