النمور تهاجم سكان روسيا وقرار بحظر صيد الخنازير البرية لمنع تفاقم الأزمة

جدة - نرمين السيد - ووفق "روسيا اليوم"، ألقى فريق الإنقاذ المدنى القبض على إنثى نمر جائعة، هاجمت قرية أرسينييفو بإقليم خاباروفسك الروسى، واعتدت على كلب، وواصلت ملاحقة المواطنين.

وحاصرت فرق الإنقاذ أنثى النمر لحين دخولها أحد المنازل، وتم ضبطها، وبحسب بيان رسمى، تكرر هذا المشهد 4 مرات خلال الأسابيع الماضية.

وسيجرى نقل أثنى النرم إلى غابات التايغا بعيدا عن التجمعات السكنية، وحفاظًا على أرواح المواطنين.

وتقيم أثنى النمر فى الوقت الحالى داخل مركز خاص فى مدينة خاباروفسك، ومن هناك سيتم إرساله إلى إقليم بريمورييه الروسى.

وفسر العلماء خروج النمور للمناطق السكنية فى إقليم خاباروفسك الروسى بسبب قلة عدد الخنازير البرية بشكل ملحوظ، وهى غذاء أساسى بالنسبة لهم.

فى هذا الإطار وكحل أولى للمشكلة؛ قرر محافظ الإقليم فى شهر يونيو الماضى حظر صيد الخنازير البرية لمدة 3 سنوات على الأقل، الأمر الذى يوفر لهم الغذاء المطلوب بدلا من مهاجمة المواطنين.