جدة - نرمين السيد - المركز الاستكشافى بحدائق القبة، ويعد أول مركز علمى تفاعلى فى مصر يفتح أبوابه مجانا لكل الأعمار من المدارس والرحلات والأسر وغيرهم، من أجل الاستفادة العلمية والترفيهية للأطفال والأسر.
يهدف المركزإلى غرس الاستمتاع بالتعلم عند الأطفال من خلال تحويل المناهج النمطية إلى تجارب تطبيقية، ويستقبل يوميا العديد من الرحلات المدرسية وغيرها.
ويضم المركز الاستكشافى مسرح تعليمى، وقاعة علم الفضاء، وقاعة العلوم المتكاملة، إلى جانب قاعة للديناصورات وقاعة البيولوجى وقاعة رياض الأطفال وقاعة الفيزياء وركن البيت الريفى والركن التاريخى والمتحف العلمى للنباتات، وعرض مقتنيات أثرية عن العصر الرومانى واليونانى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كاميرا دوت الخليج داخل المركز الاستكشافى للعلوم والتكنولوجيا بحدائق القبة (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.