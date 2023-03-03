كاميرا دوت الخليج داخل المركز الاستكشافى للعلوم والتكنولوجيا بحدائق القبة (صور) 

جدة - نرمين السيد - المركز الاستكشافى بحدائق القبة، ويعد أول مركز علمى تفاعلى فى مصر يفتح أبوابه مجانا لكل الأعمار من المدارس والرحلات والأسر وغيرهم، من أجل الاستفادة العلمية والترفيهية للأطفال والأسر.

يهدف المركزإلى غرس الاستمتاع بالتعلم عند الأطفال من خلال تحويل المناهج النمطية إلى تجارب تطبيقية، ويستقبل يوميا العديد من الرحلات المدرسية وغيرها.

ويضم المركز الاستكشافى مسرح تعليمى، وقاعة علم الفضاء، وقاعة العلوم المتكاملة، إلى جانب قاعة للديناصورات وقاعة البيولوجى وقاعة رياض الأطفال وقاعة الفيزياء وركن البيت الريفى والركن التاريخى والمتحف العلمى للنباتات، وعرض مقتنيات أثرية عن العصر الرومانى واليونانى.