ميشيل أوباما تحتفل باليوم العالمى للمرأة (صور) 

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جدة - نرمين السيد - وشاركت ميشيل أوباما، متابعيها صورا مختلفة إلى جانب بناتها، ووالدتها ماريان روبنسون، وعلقت: "لن أكون على ما أنا عليه بدون النساء القويات فى حياتى. أمى، بناتى، صديقاتى. إنهن يلهموننى كل يوم".
وفى صورة أخرى علقت عليها: "شهر تاريخ المرأة هذا، دعونا نحتفل بالنساء فى حياتنا اللواتى يشجعننا على أن نكون أفضل ما لدينا".
على صعيد آخر، قامت ميشيل أوباما مؤخرا بالترويج لكتابها الجديد "الضوء الذى نحمله"، والذى تقدم فيه نصائح حول التغلب على الظروف الصعبة.
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