قرار جديد من جوجل بشأن تسريح الموظفين

جدة - نرمين السيد - طردت "ألفابيت" - الشركة الأم لشركة جوجل - بقيادة مديرها التنفيذى سوندار بيتشاى، مئات الموظفين الآخرين بعد تسريحها الأخير لـ 12 ألف موظف فى وقت سابق من شهر يناير، ولكن هذه المرة من وحدة تكنولوجيا القيادة الذاتية.





فى الجولة الثانية من تسريح العمال، ألغت وحدة تكنولوجيا القيادة الذاتية بالشركة "Waymo" بعض الأدوار الهندسية "للتركيز على النجاح التجارى".

وفقًا للتقارير، تم تسريح حوالى 137 موظفًا، وهذه هى الجولة الثانية من عمليات التسريح التى تحدث فى "Waymo" هذا العام، والتى ترفع إجمالى التخفيضات إلى 8% من قوتها العاملة.

أما بالنسبة للأرقام، فقد قامت الشركة، إجمالاً، بإلغاء ما مجموعه 209 وظيفة هذا العام.

أعلن بيتشاى، فى يناير 2023، عن إلغاء 12 ألف وظيفة عبر القطاعات العمودية على مستوى العالم.

فى الولايات المتحدة، أعلنت "جوجل" عن دفع رواتب الموظفين خلال فترة الإخطار الكاملة (60 يومًا على الأقل)، وقالت الشركة أيضًا إنها ستقدم حزمة إنهاء الخدمة بدءًا من راتب 16 أسبوعًا بالإضافة إلى أسبوعين لكل عام إضافى فى "Google"، وتسريع 16 أسبوعًا على الأقل من استحقاق الدرجة الوظيفية، ودفع مكافآت 2022 ووقت الإجازة المتبقى، و6 أشهر من الرعاية الصحية، خدمات التوظيف ودعم الهجرة.

وعلى الرغم من أنها لم تكشف عن تفاصيل حول حزمة الفصل حتى الآن، فإنه يُعتقد أنها مشابهة للعروض الأمريكية، حيث يعتمد الأمر أيضًا بشكل أساسى على قواعد وقوانين الدولة.

فى وقت الإعلان عن تسريح العمال فى يناير، قال بيتشاى إن الموظفين الذين سجلوا أدنى درجات فى تقييم الأداء قد تأثروا.

تحمل بيتشاى المسؤولية الكاملة عن تسريح العمال وألقى باللوم على ظروف الاقتصاد الكلى فى ذلك.

قال الرئيس التنفيذى لـ "جوجل" أيضًا إن الشركة قد أفرطت فى العمل أثناء وباء "كورونا" وأدى ذلك إلى خفض الوظائف الآن.

وكتب بيتشاى فى رسالة بريد إلكترونى إلى الموظفين فى يناير: "على مدار العامين الماضيين، شهدنا فترات من النمو الهائل. لمواكبة هذا النمو ودعمه، قمنا بتعيين واقع اقتصادى مختلف عن الواقع الذى نواجهه اليوم".