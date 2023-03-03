نصائح من ذهب لـ الوقاية من حرائق الدفاية

جدة - نرمين السيد - الدفاية الكهربائية

وتتمثل تلك الإرشادات فى النقاط التالية:

يجب قفل المدفأة قبل الذهاب إلى النوم، ولا ينصح بتركها تعمل أثناء النوم لعدم سحب الأكسجين من الغرفة، وبالتالى يتولد الشعور بالاختناق.

لا تترك المنزل قبل التأكد من إطفاء جميع الأجهزة الإلكترونية، وعدم تواجد أى رائحة للغاز ومنها الدفاية الكهربائية.

تأكد دائمًا من أن اللوحة الكهربائية تعمل بشكل جيد لعدم حدوث ماس كهربائى، وخصوصا فى حالة وجود أجهزة فى المنزل تعمل بالغاز.

فى معظم الأحيان يقترب الأشخاص من المدفأة بشكل كبير للحصول على أكبر قدر من التدفئة، وهذا خطر للغاية فلا ينصح بالتعامل مع هذا النوع من الأجهزة بهذا القدر من القرب.

لا تضع العطور بالقرب من المدفأة الكهربية لعدم حدوث حريق بداخلها، بسبب تواجد الكحوليات فى العطور وهى قابلة للاشتعال.

لا تضع الملابس أو المناشف وغيرها على الدفاية، لتصبح دافئة عند ارتدائها ولكن من الممكن أن تسبب درجة الحرارة فى عمل حريق.

الدفاية الكهربائية

عليك أيضًا اتباع إرشادات السلامة التابعة للشركة.

من الضرورى للغاية للوقاية من حرائق الدفاية الكهربائية؛ التأكد من أن الغرفة جيدة التهوية والسماح دائمًا بدخول الهواء النقى للاستنشاق دون الإحساس بضيق التنفس.

عدم التهوية الجيدة سينتج عن تواجد غاز أول أكسيد الكربون من الدفاية الكهربائية وهو غاز عديم اللون والرائحة، ولكن شديد للغاية ويسبب التسمم ويؤدى إلى الموت سريعا.