توقعات الأبراج اليوم الجمعة 3 مارس 2023.. مفاجآت جديدة

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

برج الحمل

اعمل بكل جهد وستجنى ثمار جهودك.. حاول التقرب إلى أقاربك قدر ما تستطيع.. حاول تقوية علاقاتك كى تعمل على زيادة دخلك.

برج الثور

عليك استغلال طاقتك فى مجال عملك لزيادة انتاجك.. حاول أن تشعر بالراحة والتفاهم مع شريك حياتك.. حدد أولوياتك المادية؛ لكى تحافظ على أموالك.

برج الجوزاء

لا تشعر بالتشاؤم نتيجة أى خلاف مع زملائك عالج الأمور بحكمة.. حاول التقارب مع شريك حياتك قدر ما تستطيع.. فكر فى كيفية الخروج من ضائقة مالية بصبر وحكمة.



برج السرطان

كن هادئا حتى تستطيع طرح آرائك بسهولة على الآخرين.. عليك التفكير جيدا قبل أن تبوح لشريك بأى شىء.. حاول الاستفادة من خبراتك فى الحياة لترتيب أوضاعك المادية.

برج الأسد

كن فخورًا بنفسك واتقن عملك على أرقى ما يكون.. حاول التنزه والانسجمام مع شريك حياتك.. حاول الشراكة مع أحد أصدقائك لزيادة دخلك.

برج العذراء

استغل أوقات فراغك فى تطوير مهاراتك.. حاول الحديث مع شريكك قدر ما تستطيع حتى تقوى العلاقة بينكما.. احذر من إنفاق أى أموال على أشياء بلا فائدة.



برج الميزان

تحتاج إلى إعادة التفكير فى أهدافك وطموحاتك.. حاول تغيير الروتين من خلال إدخال بعض التغييرات.. حاول إقامة مشروع خاص بك أنت وشريكك.



برج العقرب

تشعر بالتميز بأفكارك عن زملائك، لكن احذر التباهى.. ابحث عن الاستقرار فى علاقتك العاطفية.. كن أكثر جرأة عند البدء فى مشروعك.

برج القوس

حول إنجاز جميع مهام عملك المطلوبة منك فى أسرع وقت.. لا تشعر بأى عصبية تجاه شريكك وقاوم هذا الشعور بكل قوة.. حاول زيادة أرباحك حتى وإن كانت الفرصة صغيرة.



برج الجدى

عليك أخذ قسط من الراحة؛ لاستعادة نشاطك.. اهتم بشريكك، حتى لا تخسر علاقتكما.. تفاءل بشأن تحسن أمورك المالية.



برج الدلو

كن متقنا لعملك حتى تلقى الدعم من رئيسك وزملائك فى عملك.. حاول الاستعانة بأحد أقاربك لحل أى مشكلة بينك وبين شريكك.. لا تشعر بالقلق الدائم بسبب أى ضغوطات مالية.



برج الحوت

تستطيع النقاش والتواصل مع زملائك فى العمل.. عليك احترام خصوصيات شريك حياتك.. لا تشعر بالضيق بسبب أى أزمة مالية وكن متفائلا.