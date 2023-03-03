«مايكروسوفت» تُتيح 3 أوضاع للدردشة مع روبوت بينج الجديد

جدة - نرمين السيد - وتتيح الآلية الجديدة فى روبوت الدردشة، التى بدأت "مايكروسوفت" اختبارها فى شهر فبراير المنقضى، للمستخدمين التبديل بين الأجوبة المنبسطة والإبداعية، أو المتوازنة، أو الأجوبة المختصرة والمركزة.
ويركز الوضع الإبداعى على الأجوبة "الأصلية والخيالية"، فى حين يفضل الوضع الدقيق الدقة والملاءمة للحصول على أجوبة أكثر واقعية وموجزة.
وعيّنت "مايكروسوفت" الإعداد الافتراضى لروبوت الدردشة فى "بينج" على الوضع المتوازن، الذى تأمل أن يحقق توازنًا بين الدقة والإبداع.
وتهدف عملاقة التقنية الأمريكية من هذا التغيير إلى منح المستخدمين مزيدًا من التحكم فى نوع السلوك للدردشة، وذلك بهدف تلبية احتياجاتهم على أكمل وجه.
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