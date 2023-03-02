معهد الفلك: اقتران كوكبى الزهرة والمشترى.. ويمكن مشاهدته بعد الغروب

جدة - نرمين السيد - وأضاف المعهد القومى للبحوث الفلكية، خلال بيان له على صفحته الرسمية فى فيسبوك، أن الفرصة ما زالت متاحة لمشاهدة اقتران كوكبى الزهرة والمشترى، حتى غروبهما.

وتابع معهد الفلك أن المشترى يغرب عند الساعة 8:12 مساء، والزهرة عند الساعة 8:14 مساء فى القاهرة، لافتة إلى أنه عند غروب شمس القاهرة تكون المسافة الفاصلة بينهما حوالى نصف درجة.

وأوضح المعهد أن الليالى المقبلة، سيسبق المشترى الزهرة، ويبدأ بالابتعاد عنه حتى يختفى بداية من التاسع من مارس 2023، وحتى منتصف أبريل 2023، فلا يمكن رؤيته من القاهرة نظرا لشروقه بعد شروق الشمس وغروبه قبل غروبها.

ولفت معهد الفلك إلى أن الاقتران بين كوكبى الزهرة والمشترى ستكرر فى العام المقبل، لكن فى يوم 23 مايو 2024.

يذكر أن أقرب مسافة بين كوكبى الزهرة والمشترى كانت فى الخامس من مايو عام 2000.