بمناسبة اليوم العالمى للمرأة.. موعد معرض «هوانم» (صور)

جدة - نرمين السيد - المعرض يعد احتفالا كبيرا بالمرأة فى كل أنحاء العالم خاصة المرأة المصرية، والتى تعد الملهمة الحقيقية لهذه المجموعة من الأعمال.

وتفتح أبواب المعرض للجمهور 10 مارس من الساعة 5 مساء حتى الساعة 10 مساء، بجاليرى فاكتورى بمنطقة وسط القاهرة، والمعروف سابقا باسم تاون هاوس جاليرى.

المعرض يضم أكثر من 50 لوحة تظهر دور المرأة سواء ربة المنزل أو العاملة فى تنمية المجتمع، وهو بمثابة مذكرات لوجوه تتوشح بأقمشة ذات نسيج ملموس وألوان مضيئة تعمل جميعا على وصف جوهر وروح الأنثى من خلال حدسى، فالمرأة المصرية قوية، وذكية، وصارمة، وتتصف أيضا بالحيوية وروح الدعابة وبالطاقة المتجددة.