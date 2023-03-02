ساعة واحدة.. ميزة جديدة فى تيك توك لمستخدميه دون 18 عاما

جدة - نرمين السيد - وأشار تيك توك إلى أنه يجعل لمستخدميه دون 18 عاما زمن افتراضى للشاشة مدته ساعة واحدة. وجاء ذلك القرار لتقليل الانتقادات حول تمرير المراهقين إلى ما لا نهاية فى التطبيق. وحدد التطبيق مدة تصل إلى ساعة واحدة لمستخدميه دون 18 عاما، وبعدها سيطلب منه إدخال رمز مرور على الجهاز لاستكمال التمرير عبر الفيديو. ولجأ تيك توك إلى تلك الميزة حتى يتم التحكم فى ساعات استخدام التطبيق، وبالإضافة إلى ذلك فإنه يمكن للوالدين ربط حساب تيك توك الخاص وتعيين عناصر التحكم.

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