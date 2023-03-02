القاهرة الإخبارية- تاريخ الإسكندرية العريق فى متحف بمدينة مارسيليا الفرنسية

جدة - نرمين السيد - وقال التقرير: "الإسكندرية تعبر المتوسط إلى ضفة مارسيليا الفرنسية.. التى تحتضن معرضا فريدا من نوعه عن تاريخ المدينة بمتحف الحضارات، من الثامن من فبراير حتى الثامن من مايو".

وأوضح أحد رواد المتحف: "هذا الشغف والولع لدى فرنسا بصفة خاصة وأوروبا بصفة عامة للحضارة المصرية يمثله وجود هذا المعرض، فهو هنا يمثل أهمية كبرى لأن مارسيليا تم تأسيسها من قبل اليونانيين مثلها مثل الإسكندرية، وهما يشتركان فى هذا وكلاهما بوابة للمتوسط، ولهذا هناك علاقة وارتباط بين المدينتين على ضفتى المتوسط من خلال التاريخ، وهى علاقة قوية للغاية".

وأشار التقرير: "موقع المعرض بمتحف حضارات مارسيليا أضاف له الكثير من الزخم العلمى والثقافى وجعله جسرا بين ضفتى المتسوط، فالشبه كبير بين الإسكندرية ومارسيليا ودورهما الثقافى والعلمى، وقدمتا إسهامات جليلة للحضارات الإنسانية وبوتقة لاستقبل المهاجرين على مدى قرون".

واستطرد أحد الرواد: "درست كثيرا عن مصر والحضارة المصرية، وكان لدى ولع وشغف خاص بها وبحضارتها القديمة واعتبرها الأهم بالنسبة للتاريخ، ولم ينته الأمر عند هذا الحد، فكل يوم نسمع عن اكتشافات جديدة من التاريخ والتحف، وهذا المعرض عن الإسكنتدرية هو فرصة جميلة لاكتشافات رائعة، والتعرف عليها وهو من أهم الأحداث بالنسبة لى".