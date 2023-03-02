ببطارية كبيرة.. مواصفات هاتف «Armor 23 Ultra» الجديد

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف "Armor 23 Ultra" بشاشة من نوع "6.67" وبحجم 6.67 بوصة، مع جودة عرض "Full HD+"، بالإضافة إلى تميزها بتصميم كبير فى الإطارات.
ويزود الهاتف بكاميرا خلفية بها مستشعر رئيسى بدقة 108 ميجابيكسل، مع مستشعر بدقة 64 ميجابيكسل بزوايا عرض فائقة الاتساع فى الجزء العلوى من إعدادات الكاميرا، وجزء سفلى من إعدادات الكاميرا التى بها مستشعر بدقة 64 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل.
ويقترن الهاتف بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، ودعم الذاكرة الإفتراضية بسعة 8 جيجا بايت.
ويتميز هاتف "Armor 23 Ultra" ببطارية ذات سعة كبيرة حيث تبلغ 7000 مللى أمبير، كما تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 120 وات.
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