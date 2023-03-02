بعد إلقاء التونة.. مئات أسماك القرش تحيط بصيادين فى أمريكا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ورصد فيديو محاصرة مئات أسماك القرش لصيادين أثناء تواجدهما على قاربهما قبالة سواحل البندقية بولاية لويزيانا فى أمريكا. وكان الثنائى "ماى وصديقته كايتلين ديكس" يستمتعان بأجواء الصيد الهادئة على متن قارب، واستخدما طعم به سمك تونة. وجاء بالفيديو لحظات صادمة وذلك بعد تتجمع مئات أسماك القرش حولهم فى حالة من الجنون كأنها لم تأكل منذ وقت طويل. وأصيب الثنائى بحالة من الرهبة والذعر بعد رؤية تلك الأسماك حولهم، ولكن الأمر انتهى بنجاتهما، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

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