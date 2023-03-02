مايكروسوفت تطرح ميزة جديدة لهواتف أيفون

جدة - نرمين السيد - وأشارت الشركة إلى أن الميزة الجديدة تحمل اسم "Phone Link" والتى يتم استعمالها من خلال هواتف أيفون.

ويحتاج مستخدمو هواتف أيفون إلى تثبيت تطبيق مصاحب على أيفون متصل بجهاز الكمبيوتر عبر بلوتوث، وبمجرد الاقتران ، فإنه يمكن للمستخدمين رؤية إشعارات هواتفهم على مركز عمل أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم وإدارتها، وفقا لموقع "Gizmochina".

ومن خلال تلك الميزة يمكن الرد على الرسائل النصية باستخدام التطبيق "Phone Link" على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، ولكنه لا يدعم الرد على الرسائل الجماعية أو إرسال الوسائط فى الرسائل.

ولم تكشف الشركة عن الموعد الفعلى لإتاحة الميزة لمستخدمى "Windows 11".