عريس يزن عروسته ليدفع مهرها (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وجاء العريس فى الفيديو وهو يدفع المهر لها بالذهب، وذلك من خلال وزن العروس فى حفل الزفاف ليضع أمامها الذهب، وفقا لصحيفة "ديلى ستار". وعلى طريقة الأفلام أحضر العريس ميزان وجلس العروس على كفة مطرزة بالذهب ليتم وزنها على الكفة الأخرى بمكاييل من الذهب. وانتشر الفيديو عبر "السوشيال ميديا" وأثار حالة من الجدل لدى الأفراد، وانتقد بعضهم تلك الطريقة، كما نالت إعجاب آخرين.

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