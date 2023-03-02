واتساب يتيح ميزة جديدة لـ مستخدمى آيفون

جدة - نرمين السيد - وبينما يسمح النظام الأساسى للمستخدمين بإنشاء صور "GIF" ممتعة خاصة بهم، لا يزال المستخدمون يعتمدون على تطبيقات الطرف الثالث، ومع ذلك، فقد أخذ "واتساب" الآن هذه المشكلة على محمل الجد وقدم أخيرًا خيارًا للسماح للمستخدمين بإنشاء ملصقات شخصية ممتعة.

ووفقًا لموقع "Wabetainfo"، وهو موقع يتتبع آخر التطورات فى "واتساب"، قد أصدرت المنصة تحديثًا جديدًا سيسمح للمستخدمين بإنشاء ملصقاتهم الشخصية باستخدام الصور فى معرض أجهزتهم، ومع ذلك، يتم إصدار التحديث الجديد فقط لمستخدمى "آيفون" الذين قاموا بالتحديث مع نظام "iOS 16" وما فوق.

يشير التقرير إلى أن "واتساب" أضاف بصمت خيار صنع الملصقات المخصص لمستخدمى "iOS" مع الإصدار 23.3.77 من "واتساب" لهاتف "آيفون".

يمكن للمستخدمين الذين قاموا بالتحديث مع "iOS 16" أو أعلى الحصول على التحديث عن طريق تنزيل أحدث إصدار من "واتساب" من "Apple App Store".

بمجرد التحديث، سيتمكن مستخدمو "آيفون" بسهولة من تحويل صور معرضهم إلى ملصقات "واتساب" دون الاعتماد على أى تطبيقات تابعة لجهات خارجية.

ولكن عملية إنشاء الملصقات ليست مباشرة ولن ترى خيارًا مخصصًا لها، وبدلاً من ذلك، يستخدم "واتساب" ميزة "iOS 16 API" التى تسمح للمستخدمين بفصل موضوع ما عن صورة من خلال إيماءات الضغط والسحب والإفلات لفترة طويلة، فباستخدام هذه الميزة، يمكن للمستخدمين فصل موضوع صورهم ثم إفلاته فى أى دردشة "واتساب" لإنشاء ملصق.

ولإنشاء ملصقات مخصصة على "واتساب" لهاتف "آيفون" باستخدام خيار إزالة الخلفية والسحب والإفلات، اتبع الخطوات التالية:

- افتح تطبيق الصور على جهاز "آيفون" الخاص بك.

- بعد ذلك، حدد صورة واضغط عليها لفترة طويلة لفصل موضوعها عن الخلفية.

- الآن قم بسحب الموضوع وإفلاته فى أى دردشة "واتساب".

- للسحب والإفلات، تأكد من فتح تطبيق "واتساب" فى الخلفية أثناء استخدام تطبيق الصور على "آيفون".

- بعد سحب الصورة وإفلاتها فى دردشة "واتساب"، سيطالبك النظام الأساسى بتحويل الموضوع إلى ملصق.

- بمجرد إنشاء الملصق، سيتم حفظه أيضًا فى مجموعة ملصقات "واتساب" الخاصة بك، ويمكنك بعد ذلك استخدام الملصقات نفسها فى محادثات أخرى أيضًا.