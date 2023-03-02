توقعات الأبراج اليوم الخميس 2 مارس 2023.. نصائح ومفاجآت من ذهب

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

برج الحمل

لا تشعر بالإحباط فى عملك، وابذل قصارى جهدك فقط.. تحدث مع شريكك أولاً وقبل كل شيء.. فكر بشأن سداد الديون المتراكمة بكل حكمة وهدوء.

برج الثور

لديك قدراتك مهنية كبيرة استغلها أحسن استغلال لترقى دائما فى عملك.. حاول حل أى خلافات مع أفراد أسرتك بكل الصبر والهدوء.. اغتنم أى فرص لكسب الأموال.

برج الجوزاء

كن حذرًا فى طريقة تعاملك مع زملائك فى العمل.. حاول التقرب إلى شريكك بالحديث والكلمات الرقراقة.. اغتنم الفرص التى تلوح لك لكسب مزيد من الأموال.

برج السرطان

حاول استغلال طاقتك الكبيرة فى العمل.. عليك التحلى بالصبر قبل القدوم على أى علاقة عاطفية.. أنت مبدع فى الخروج بأفكار جديدة لكيفية جلب الأموال حاول استغلال تلك الأفكار.

برج الأسد

عليك أخذ قسطٍ من الراحة لتجديد نشاطك.. حاول التعبير عن مشاعرك للطرف الآخر.. فكر كثيرًا فى كسب أموال إضافية لتغيير حياتك للأفضل.

برج العذراء

عليك استغلال وقتك لإنجاز مهامك والارتقاء بوظيفتك.. حاول الشعور بالاستقرار العاطفى والامتنان لشريكك.. حاول الاستفادة بالأشياء والإمكانيات التى حولك؛ لتحسين الناحية المالية.

برج الميزان

حاول الابتعاد عن المشكلات التى تتعلق بالعمل قدر الإمكان.. هذا هو الوقت المناسب للخروج والتواصل الاجتماعى مع شريكك.. فكر فى الاستعانة بشريك أو صديق، بدلا من أن تكون وحيداً.

برج العقرب

حاول استغلال الفرص التى تلوح لك فى وظيفتك لتترقى سريعا.. فكر بعقلك قبل عاطفتك ناحية شريكك.. اغتنم أى فرصة للحصول على مكسب مالى من شراكة أو تعويض.

برج القوس

تفاءل بشأن أمورك الوظيفية.. حاول إعادة التفكير فى أمورك الشخصية أنت وشريكك.. تخلَّص من أى ديون تمنعك من فعل ما تريد القيام به.

برج الجدى

تحتاج إلى مزيد من الخبرات فى مجال العمل.. حاول إدخال بعض التعديلات على منزلك أنت وشريك حياتك.. لا تكن خجولًا عندما يتعلق الأمر بالتعبير عن مشاكلك المادية.

برج الدلو

يحظى ذكاؤك بتقدير من قِبَل كل من حولك.. حاول علاج أى مشكلات مع شريكك بحكمة وهدوء اعصاب.. لا تشعر بالانزعاج ناحية أمورك المالية فقط قم بالموازنة بين الأمور ولا تجعل احتياجتك أكثر من أموالك.

برج الحوت

تجنب المشاحنات مع زملاء العمل بقدر الإمكان.. لا تتشاجر مع شريكك وعالج أى أخطاء بحكمة وصبر.. أنت تفهم الأشخاص جيدًا؛ فحاول استخدم هذه الميزة؛ لتجعل أمورك المالية جيدة.