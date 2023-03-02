عملاق المجموعة الشمسية وألمع كواكبها.. المشترى يعانق الزهرة غدًا (صورة)

جدة - نرمين السيد - قال المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، إن عملاق المجموعة الشمسية يقترن مع ألمع كواكبها، حيث يقترن كوكبى المشترى والزهرة غدّا الخميس الموافق 2 مارس 2023، مؤكدًا أنه يمكن مشاهدتهما من الأراضى المصرية من بعد غروب الشمس، ولفت المعهد إلى أنه بالرغم من أن أقرب مسافة بينهما تكون عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت القاهرة إلا أن الفرصة لمشاهدة إقترانهما تظل متاحة بعد غروب الشمس وحتى غروبهما حيث يغرب المشترى عند الساعة 8:12 مساءً، وتغرب الزهرة عند الساعة 8:14 مساءً فى القاهرة، وعند غروب شمس القاهرة تكون المسافة الفاصلة بينهما حوالى نصف درجة.





وأضاف المعهد: "فى الحقيقة هذا الاقتران هو اقتران ظاهرى للمشاهد من على الأرض، وهو لا يحدث فجأة بل تدريجيًا فنظرًا للسرعة الظاهرية للمشترى على صفحة السماء فإنه يقترب يومًا بعد يوم من الزهرة ليلحق به فى الثانى من مارس ثم يبدأ بالابتعاد عنه فى الأيام التالية ثم يختفى بداية من التاسع من مارس 2023 وحتى منتصف أبريل 2023 فلا يمكن رؤيته من القاهرة نظراً لشروقه بعد شروق الشمس وغروبه قبل غروبها. وأشار المعهد القومى للبحوث الفلكية إلى أن الاقتران يتكرر فى العام القادم ولكن فى يوم 23 مايو 2024. وذكر المعهد الفلكى أن أقرب مسافة بين كوكبى المشترى والزهرة كانت فى فى الخامس من مايو عام 2000.

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