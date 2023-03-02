بأى صيغة يفتح الله بها.. الإفتاء تؤكد: الدعاء للميت يكون سرًا أو جهرًا

جدة - نرمين السيد - أكدت دار الإفتاء إن الدعاء بابه واسع، فيكون سرًّا أو جهرًا، وبأىّ صيغة يفتح الله تعالى بها على مَن يدعو، وتضييق ما وسَّع الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم هو عين المذموم، والتنازع فى هذا أمرٌ لا يرضاه الله ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، مشيرة إلى أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى عن التنازع، وبيَّن أن الله تعالى إذا سكت عن أمر كان ذلك توسعة ورحمة على الأمة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إنَّ اللهَ عَزَّ وجَلَّ فَرَضَ فَرائِضَ فلا تُضَيِّعُوها، وحَرَّمَ حُرُماتٍ فلا تَنتَهِكُوها، وحَدَّ حُدُودًا فلا تَعتَدُوها، وسَكَتَ عن أَشياءَ رَحمةً لكم مِن غيرِ نِسيانٍ فلا تَبحَثُوا عنها» رواه الدار قطنى.





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