على خطى ChatGPT.. «سناب شات» يضيف روبوت الدردشة My AI للتطبيق

جدة - نرمين السيد - وفى وسط ذلك أعلنت شركة سناب المالكة لطتبيق سناب شات عن دخولها الحفلة دون دعوة من أحد، وذلك عبر الكشف عن بوت دردشة My AI الذى أضافته داخل تطبيقها الشهير فى تحديث جديد أعلنت عنها منذ يومين.

ويبنى My AI على ChatGPT، ما يعنى أننا لا نتحدث عن بوت محادثة منافس، وإنما صفقة جديدة تشابه دمج المنتج فى محرك بحث Bing.

وقال ايفان شبيجل، الرئيس التنفيذى لشركة سناب، إنه مقتنع تمامًا بهذه الصفقة، وأنه يراهن على أن روبوتات الدردشة ستشكل جزءًا من الحياة اليومية لعدد أكبر من الاشخاص فى المستقبل القريب.

وسيكون بوت سناب شات حصريًا فقط لمشتركى خدمة سناب شات بلس، مما يعنى انك ستضطر لدفع حوالى 9 جنيهات و60 قرش شهريصا لتتمكن من الوصول لمنتج الشركة الجديد الذى سيتم إطلاقه رسميًا خلال الأسبوع القادم.

وطرحت شركة سناب شات تلك الخاصية الجديدة بطريقة بسيطة وعملية، وتعمل الشركة على جعل تجربة الذكاء الاصطناعى هذه مشابهة تمامًا كالتحدث مع أى مستخدم عادى.