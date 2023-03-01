جدة - نرمين السيد - وفى وسط ذلك أعلنت شركة سناب المالكة لطتبيق سناب شات عن دخولها الحفلة دون دعوة من أحد، وذلك عبر الكشف عن بوت دردشة My AI الذى أضافته داخل تطبيقها الشهير فى تحديث جديد أعلنت عنها منذ يومين.
ويبنى My AI على ChatGPT، ما يعنى أننا لا نتحدث عن بوت محادثة منافس، وإنما صفقة جديدة تشابه دمج المنتج فى محرك بحث Bing.
وقال ايفان شبيجل، الرئيس التنفيذى لشركة سناب، إنه مقتنع تمامًا بهذه الصفقة، وأنه يراهن على أن روبوتات الدردشة ستشكل جزءًا من الحياة اليومية لعدد أكبر من الاشخاص فى المستقبل القريب.
وسيكون بوت سناب شات حصريًا فقط لمشتركى خدمة سناب شات بلس، مما يعنى انك ستضطر لدفع حوالى 9 جنيهات و60 قرش شهريصا لتتمكن من الوصول لمنتج الشركة الجديد الذى سيتم إطلاقه رسميًا خلال الأسبوع القادم.
وطرحت شركة سناب شات تلك الخاصية الجديدة بطريقة بسيطة وعملية، وتعمل الشركة على جعل تجربة الذكاء الاصطناعى هذه مشابهة تمامًا كالتحدث مع أى مستخدم عادى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر على خطى ChatGPT.. «سناب شات» يضيف روبوت الدردشة My AI للتطبيق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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