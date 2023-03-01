خلال العام الجارى.. «ريلمى» تدعم 90% من هواتفها بمعدل شحن 33 وات

جدة - نرمين السيد - ويبدو أن الهدف لعام 2023 هو أن يكون 90% على الأقل من هواتف Realme المتاحة عالميًا تدعم الشحن بمعدل 33 وات، أو أعلى، ووصلت الشركة بالفعل إلى هذه العلامة فى شريحة 250 دولارًا إلى 399 دولارًا، ولكن هذا سيغطى الهواتف ذات الأسعار المعقولة أيضًا.

وتعتبر Realme، هى الشركة الوحيدة التى أطلقت هاتفًا بقوة 65 وات، فى النطاق السعرى 100 دولار إلى 149 دولار، وهى حاليًا رائدة فى شريحة الأسعار هذه، حيث تدعم 85% من هاتفها فى عام 2022 الشحن السريع.

وسوف يؤدى التزام Realme الجديد إلى رفع الحد الأدنى إلى 33 وات لجميع الأجهزة باستثناء أدنى الأجهزة.