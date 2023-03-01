يعتبرها صديقته.. العثور على مومياء داخل حقيبة عامل يقدر عمرها بـ 800 سنة

جدة - نرمين السيد - صادرت الشرطة فى "بيرو" قبل أيام مومياء من حقبة ما قبل الغزو الإسبانى قدر عمرها ما بين 600 إلى 800 عام، والأغرب أنهم عثروا عليها فى حقيبة عازلة للحرارة عائدة لعامل سابق فى خدمات التوصيل المنزلى أكد أنها محفوظة فى منزله منذ ثلاثة عقود.





وأفادت وسائل محلية وعالمية، بحسب ما اطلعت عليه "العربية" أن وزارة الثقافة، أوضحت أن المومياء "العائدة لحقبة ما قبل الإسبان"، والمقدر عمرها بما بين 600 و800 عام، تعود إلى فرد ذكر بالغ محنط، ينحدر على الأرجح من الجزء الشرقى من منطقة بونو، فى جبال الإنديس البيروفية على بعد حوالى 1300 كيلومتر إلى الجنوب الشرقى من العاصمة ليما.

واكتشفت الشرطة أمر المومياء خلال عملية تفتيش أجرتها السبت فى إحدى حدائق بونو.

ووضع الرجل البالغ 26 عامًا، واسمه خوليو سيزار بيرميخو، قيد التوقيف الاحتياطى، وفق ما أعلنت السلطات الثلاثاء.

وأوضح خوليو سيزار بيرميخو لصحفى محلى أن المومياء التى كان يطلق عليها "تحببًا" اسم "خوانيتا"، كانت محفوظة منذ "ما يقرب من 30 عامًا" فى منزله العائلى، طبقًا لما جاء فى مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأشار إلى أن والده استحصل عليها من شرطى كان مدينًا له بالمال، لافتًا إلى أنها كانت موجودة فى غرفته، تنام إلى جانبه، وكان يعتنى بها ويحفظها، ويعتبرها صديقته الروحية على حد تعبيره.

وقالت وزارة الثقافة فى بيرو إن المومياء تعود إلى "خوان وليس خوانيتا"، وذلك بنتيجة تحليل سريع للجمجمة أثبت أنها عائدة لرجل لا يقل عمره عن 45 عامًا.

وأمرت الوزارة بمصادرة المومياء على الفور، لحماية التراث وحفظه.