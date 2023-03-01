فصل الربيع و11 اقترانا للكواكب والقمر الدودى.. أبرز ظواهر مارس الفلكية

جدة - نرمين السيد - وأوضح تادرس، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، أن مصطلح الاقتران يعنى اقتراب جرم سماوى من جرم سماوى آخر فى حدود عدد من الدرجات القوسية عندما يتم مشاهدتهما من الأرض، وهو اقتراب "زاوى ظاهرى غير حقيقى" ليس له علاقة بالمسافات، أما المسافة الحقيقة بينهما فهى كبيرة جدا تقدر بمئات الملايين أو المليارات من الكيلومترات.

وقال إن أول تلك الظواهر تبدأ مساء اليوم وتستمر حتى غد، حيث يقترن كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) والمشترى (عملاق المجموعة الشمسية) ويقتربان من بعضهما كثيرا فى هذين اليومين.

وأكد أنه يمكن متابعة تلك الظاهرة بالعين المجردة فى السماء باتجاه الغرب بعد غروب الشمس مباشرة إلى أن يغربا بعد ساعتين تقريبا، علما بأن المشترى سيكون أعلى الزهرة مساء اليوم، ثم يتبادلان موضعهما فيكون الزهرة أعلى المشترى غدا، حتى يبدأ التباعد التدريجى بينهما بعد غد.

وأشار إلى أن غدا سيشهد كذلك اقتران كوكب عطارد (أقرب الكواكب إلى الشمس) وكوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية) فى ذلك اليوم حيث يشرقا معا قبل شروق الشمس مباشرة، موضحا: لذا لم نتمكن من رؤيتهما بالعين المجردة، إذ يكونا بالقرب من الشمس بالسماء طول النهار، ثم يغربا قبل غروب الشمس كذلك، ويتبادلان موضعهما بعد غد فى السماء، ويبدأ التباعد التدريجى بينهما يوم 4 مارس.

ولفت إلى اقتران القمر غدا مع النجم "بولوكس"، هو نجم عملاق برتقالى اللون أكبر من الشمس بنحو 3 أضعاف ويبعد عن الأرض بنحو 34 سنة ضوئية، ويحدث هذا الاقتران فى برج الجوزاء (التوأمان) حيث نراهما بالعين المجردة متجاورين فى السماء بعد غروب شمس غد وحتى بداية غروبهما فى الساعة 3:50 فجر بعد غد.

وأوضح أنه فى 7 مارس سيكتمل القمر (بدر شهر شعبان)، ويظهر قرص القمر بدرا كامل الاستدارة يشرق بعد غروب الشمس مباشرة، ويبلغ لمعانه 100% ويظل بالسماء طول الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس فى صباح اليوم التالى .

وذكر أن القمر يبدو لنا بدرا أيضا فى الفترة من 5 الى 8 مارس، وهذا لأن العين المجردة لا تستطيع إدراك النقصان البسيط فى استدارة قرص القمر بسهولة فى هذه الفترة.

وأضاف أن هذا البدر يعرف عند القبائل الأمريكية باسم "القمر الدودى"، حيث تبدأ ديدان الأرض فى الظهور مجددا فى هذا الوقت من العام.

وأكد أن وقت اكتمال القمر هو أفضل وقت فى الشهر لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.

وأشار إلى أنه فى يومى 13 و14 مارس يقترن القمر وقلب العقرب أنتاريس (قلب العقرب) وهو نجم عملاق أحمر يفوق كتلة الشمس بـ 10 أضعاف ويبعد 600 سنة ضوئية عن الأرض، وهو ألمع نجم فى برج العقرب.

وأكد أنه يمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة باتجاه الشرق بعد منتصف الليل يوم 13 مارس وحتى بزوغ فجر يوم 14 مارس إلى أن يختفى المشهد من شدة ضوء الشفق الصباحى من جراء شروق الشمس.

ولفت إلى أنه فى 19 مارس يقترن القمر مع كوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية) ويمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة فى الساعة الخامسة صباحا باتجاه الشرق قبل شروق الشمس مباشرة فى ذلك اليوم إلى أن يختفى المشهد من شدة ضوء الشفق الصباحى.

وكشف عن حدوث الاعتدال الربيعى يوم 20 مارس، وفى هذا اليوم تشرق الشمس من نقطة الشرق تماما وتغرب فى نقطة الغرب تماما حيث تتعامد آشعتها على خط الاستواء فتتساوى كمية الإشعاع الشمسى على نصفى الكرة الأرضية (الشمالى والجنوبى) والذى ينتج عنه تساوى عدد ساعات الليل والنهار حيث يبلغ كل منها 12 ساعة تقريبا، مع ملاحظة أن ذلك اليوم يمثل الاعتدال الخريفى فى نصف الكرة الجنوبى.

وأشار إلى أنه فى يوم 21 مارس سيظهر القمر الجديد (محاق شهر رمضان)، ولن يكون القمر مرئيا فى السماء طول الليل فى ذلك اليوم حيث يشرق القمر مع الشمس ويغرب معها تماما فيكون وجهه المضيئ مواجها للشمس ووجه المظلم أو ظله مواجها للأرض.

وأوضح أن هذه الليلة تعد أفضل الليالى الليلاء خلال الشهر عموما والتى يفضلها الفلكيون كثيرا حيث يتم رصد الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكوكبات البعيدة.

وقال إنه فى 23 مارس ستحدث ظاهرة فلكية حيث يتوسط هلال القمر كوكبى المشترى والزهرة، ويُرى هذا المشهد بالعين المجردة باتجاة الغرب بعد غروب الشمس مباشرة فى هذا اليوم حتى يبدأ غروب المشترى فى الـ 7:05 مساء ، ثم غروب الزهرة فى الـ 8:50 مساء تقريبا.

وأضاف أنه فى 24 مارس سيقترن القمر مع كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) حيث نراهما بالعين المجردة متجاوران فى السماء فى ذلك اليوم باتجاه الغرب بعد غروب الشمس مباشرة حتى بداية غروب المشهد فى الـ 8:50 مساء تقريبا.

ولفت إلى أنه فى 25 ، 26 مارس سيقترن القمر مع الحشد النجمى الثريا (الأخوات السبعة) حيث نراهما بالعين المجردة متجاورين فى السماء باتجاه الغرب بعد غروب الشمس مباشرة حيث يكون القمر أسفل الثريا يوم 25 مارس، ثم أعلى الثريا يوم 26 مارس، ويبدأ غروب هذا المشهد بعد العاشرة مساء.

وأوضح أن الحشد النجمى Pleiades (الثريا) هو أحد ألمع وأشهر الحشود النجمية المفتوحة فى السماء الشمالية، والتى تقع على بعد 440 سنة ضوئية من الأرض، ويتكون هذا الحشد من عدة مئات من النجوم ولكن ألمع نجومه هى 7 فقط التى يمكن رؤيتها بالعين المجردة ، ولذلك يطلق عليه الأخوات السبعة، يظهر هذا الحشد كعنقود بجوار نجم الدبران فى برج الثور.

ونوه بتقارب كوكبى المشترى وعطارد يومى 27، 28 مارس، حيث يكونا متجاوران فى السماء بعد غروب الشمس مباشرة باتجاه الغرب فى الـ 6:30 مساء حيث يكون المشترى أعلى عطارد يوم 27 مارس، ثم يتبادلان وضعيهما فيكون عطارد أعلى المشترى يوم 28 مارس، ويبدأ غروب هذا المشهد فى الـ 8:50 مساء تقريبا، ثم يبدأ الكوكبان فى التباعد التدريجى من يوم 29 مارس.

وأكد أنه فى 28 مارس، سيقترن القمر مع كوكب المريخ (الكوكب الأحمر)، ويمكن مشاهدة هذا الاقتران بالعين المجردة بعد غروب الشمس مباشرة وعند دخول الليل فى ذلك اليوم، حيث نراهما متجاورين فى السماء حتى بداية غروب المشهد بعد منتصف الليل تقريبا.

ولفت إلى أن آخر الظواهر الفلكية ستحدث يوم 30 مارس حيث يقترن القمر مع النجم بولوكس فى برج الجوزاء (التوأمان) حيث نراهما بالعين المجردة متجاورين فى السماء بعد غروب الشمس مباشرة وعند دخول الليل حتى بداية غروبهما بعد الثانية صباحا من فجر اليوم التالى.

وأكد أن جميع الظواهر والأحداث الفلكية ليس لها أى أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومى على الأرض باستثناء الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس، حيث إن النظر إلى الشمس بالعين المجردة عموما يضر العين كثيرا، أما باقى الظواهر الفلكية فتحدث ليلا أثناء غياب الشمس ومشاهدتها ممتعة ويحبها الهواة والمهتمين لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.