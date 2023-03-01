القاهرة الإخبارية- انقطاع خدمات تويتر عن بعض المستخدمين فى أمريكا

جدة - نرمين السيد - قال موقع داون ديتكتور الإلكترونى، الذى يرصد حالات انقطاع خدمات الإنترنت، إن خدمات تويتر انقطعت عن آلاف المستخدمين، اليوم الأربعاء، فى عدد من الولايات المتحدة الأمريكية.





وأفاد الموقع، الذى يتتبع حالات الانقطاع عبر جمع تقارير الحالة من عدد من المصادر بما فى ذلك الأعطال التى يُبلغ عنها مستخدمون على منصته، بأن أكثر من 4500 مستخدم فى الولايات المتحدة أبلغوا عن مشكلات فى الوصول إلى موقع تويتر للتواصل الاجتماعى، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية". ولم ترد شركة تويتر وأظهرت صفحة حالة منصة التواصل الاجتماعى أن جميع الأنظمة تعمل. وتعرض تويتر الذى استحوذ عليه الملياردير إيلون ماسك مقابل 44 مليار دولار العام الماضى، لعطل كبير فى ديسمبر الماضى، مما ترك عشرات الآلاف من المستخدمين على مستوى العالم غير قادرين على الولوج إلى المنصة أو استخدام خدماتها الأساسية، لعدة ساعات قبل عودة الخدمات مرة أخرى. وأثر عطل آخر الشهر الماضى، على أكثر من 8 آلاف مستخدم.

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