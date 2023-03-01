القاهرة الإخبارية- «تل ليكابيتوس» أهم معالم أثينا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال التقرير: "يعتبر تل ليكابيتوس ثانى أشهر مكان أثرى فى أثينا بعد معبد الأكروبوليوس، وتشاهد من فوقه كل أثينا ومناظر المدينة الطبيعية نظرا لارتفاعه الكبير، وفى المساء يظهر وكأنه شكل دائرى مضىء، أما فى النهار فيظهر على أنه تل أبيض وأخضر تعتليه كنيسة القديس جوريجوريس البيضاء، وهو مقصد لليونانيين والأجانب، حيث يبرز القدرة الثقافية والفنية لقدماء اليونان".

وأوضح ستيليوس جوروداكيس، أحد المتطوعين للحفاظ على المكان، أن هذا المكان أثرى وتاريخي ويصعد إليه العديد من الناس، وفى المساء تشاهد منظر غروب الشمس، وكل من يأتى هنا يشعر بروعة المكان وجمال الطبيعة، ومن ثم يأتى مرة أخرى مع أصدقاء جدد، حيث يرون أيضا العاصمة أثينا من أعلى.

وأشارت يوأنا كوستانديلو، المشروفة على إدارة التلفريك بالمكان، إلى أن الأساطير الإغريقية القديمة تقول إن الإلهة أثينا كانت تحمل صخرة بين قدميها وسمعت صوت غراب فسقطت منها الصخرة التى هى حاليا تل ليكابيتوس.

وتابع التقرير: "خلال دقيقتين فقط يمكنك الوصول إلى قمة التل عن طريق قطار كهربائى يخترق الجبل، كما يمكن للراغبين تسلق السلالم حول التل للوصول للقمة، حيث تعتبر هذه المغامرة جولة رائعة لمن تستهويهم ممارسة الرياضة والاستكشاف وشق الطريق من خلال أشجار الصنوبر والغطاء البنى الكثيف".