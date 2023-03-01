لمعالجة الثغرات.. أبل ومايكروسوفت وجوجل تطلق تحديثات جديدة

جدة - نرمين السيد - وأشارت الشركات إلى أن أبل ومايكروسوفت وجوجل، تطلق تحديثات مهمة لأجل معالجة الثغرات الأمنية التى تستهدف أجهزة المستخدمين. وأصدرت شركة آبل تحديث iOS 16.3 لهواتف أيفون الأحدث وتحديث iPadOS 16.3.1 لأجهزة آيباد، وذلك لمعالجة وإصلاح الثغرات، كما لفتت شركة مايكروسوفت إلى أن التحديثات الجديدة تعالج حوالى 76 ثغرة أمنية. كما عملت جوجل على إصدار تحديث أندرويد لأجل إصلاح العديد من الثغرات الأمنية، مشيرة إلى أن أخطر المشكلات هو الثغرة الأمنية فى مكون إطار العمل. وأصدرت جوجل تحديث "Google Chrome 110" لمتصفحها جوجل كروم، بعد إصلاحها لـ 15 ثغرة أمنية.

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