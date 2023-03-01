مواصفات وسعر أول هواتف تكنو القابل للطى

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف تكنو الجديد بمواصفات فائقة تجعله ينافس غيره من الهواتف والشركات التى منها سامسونج. ويتمتع هاتف تكنو الجديد بحجمه الكبير القابل للطى حيث يبلغ وزنه 299 جراما، كما يتميز بشاشة مرنة كبيرة الحجم بالإضافة إلى شاشة خارجية أكبر. ويُطرح الهاتف بشاشة خارجية من نوع "LTPO AMOLED" وبقياس يبلغ 6.42 بوصة وبدقة عرض 1080 × 2550 بيكسل. وعند فتح الهاتف يأتى بشاشة كبيرة قابلة للطى بقياس 7.85 بوصة، وبدقة 2000 × 2296 بيكسل. ويزود الهافت بـ 3 كاميرا فى الجزء الخلفى، وتبلغ دقة الكاميرا الأساسية 50 ميجابيكسل، وكاميرا تكبير بدقة 50 ميجابيكسل، وكاميرا فائقة الدقة بـ 13 ميجابيكسل، وغيرها أمامية بدقة 32 ميجابيكسل، وأخرى بدقة 16 ميجابيكسل فى الشاشة الداخلية. ويتمتع الهاتف ببطارية كبيرة تبلغ قوتها 5000 مللى أمبير فى الساعة، كما تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 45 وات، ويتمكن من شحنه بالكامل فى 55 دقيقة. ويتوفر الهاتف "Phantom V Fold" بسعر يبدأ من 1099 دولار أمريكى أى ما يزيد عن 33 ألف جنيه مصرى.

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