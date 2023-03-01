القاهرة الإخبارية- أهمية زهرة الفل لليمنيين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال التقرير: "الفل زهرة عطرية لها طقوسها واستخداماتها المختلفة فى اليمن، فلا تمر مناسبة سعيدة إلا ويكون الفل قرينها وسيد بهجتها، فهذه الزهرة البيضاء الفواحة هى الرائحة المفضلة لدى اليمنيين".

وأوضح أحد المواطنين اليمنيين: "الفل ركن أساسى فى حياة اليمنيين اليومية، وهو رونق للمرأة العدنية وللحياة والأسرة العدنية بالذات، وإذا لم يحضر لهم الفل يوميا يعتبر حياتهم ناقصة شيئا ما، لذلك يوميا لابد أن أشترى الفل سواء ارتدته زوجتى أم لا".

وأضاف التقرير: "بأشكال فنية بديعة يصنع باعة الفل عقودا وقلائد ملفوفة يزينها أزهار حمراء تناسب أذواق الزبائن وطبيعة المناسبات".

وقال أحد الباعة: "كل زبون له ذوق فى التعاملات، وهناك تشكيلات متعددة لرسومات الفل منها على شكل قلوب أو دوائر، وهناك عدة تشكيلات وأنواع وعدة أنواع من عرائس الفل".

وأوضح التقرير: "جلبها لم يكن بالهين، فيروى موردو الفل اليمنى طبيعة الجهد المبذول لجمعه بدءا من زراعته وحصده ثم بيعه بالأسواق فهو مصدر رزق للكثيريين".

وتابع: "يتم تخزين أزهار وعقود الفل فى ثلاجات متعددة الأحجام مزودة بقطع الثلج لتحفظها من التلف لا سيما وأن زهرة الفل تتأثر بدرجات الحرارة، فخصوصية وجمال زهرة الفل منحت المدينة رونقا آخر، وهى تزدان بعقود ذات أشكال بديعة".