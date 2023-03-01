مخلوق بحرى يثير الذعر فى بريطانيا

جدة - نرمين السيد - وأشار السياح إلى أنهم وقت استمتاع بالأجواء المختلفة فى بلدة "كليفيدون" البريطانية، شاهدوا ما يشبه الوحش الإسكتلندى؛ مما أثار ذعرهم لمنظره المخيف.

ولفتت آنا بورس إلى أنها أثناء تمشيتها على الواجهة البحرية مع ابنتها البالغة 6 سنوات من عمرها، رأت ذلك المخلوق الذى بطول أقدام عدة وكان يتمايل صعودا وهبوطا فى الماء.

وقالت بورس: "كنا نجلس على أحد المقاعد أمام الرصيف.. كان المنظر مخيفا بجوار الرصيف مباشرة ولاحظت أنه يتحرك"، وذلك وفقا لصحيفة "ديلى ستار" البريطانية.

وليست السيدة وابنتها وحدهما اللتان اكتشفتا ذلك المخلوق، ولكن نشر آخرون صورا له، وعلقوا "الوحش".

وأضاف الخبراء أن ذلك الوحش يدعى "لوخ نيس" ويسمى أيضا بـ "نيسى"، وهو أحد أشهر الكائنات الأسطورية فى المملكة المتحدة ورآه الكثير من السياح.

وشبه البعض ذلك المخلوق بـ "الديناصور" فى بحيرة لوخ نيس بالمرتفعات الاسكتلندية.