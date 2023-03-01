اليوم العالمى للحماية المدنية 2023.. اعرف كل التفاصيل

جدة - نرمين السيد - اليوم العالمى للحماية المدنية 2023.. تحتفل به الدول الأعضاء فى المنظمة الدولية للحماية المدنية، فى 1 مارس من كل عام، بعدما أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا التاريخ منذ عام 1990م.





اليوم العالمي للحماية المدنية 2023

واعتمدت الجمعية العامة التاسعة للمنظمة الدولية للحماية المدنية فى 18 ديسمبر 1990م بمقر المركز الدولى للمؤتمرات بمدينة جنيف قرار تحديد الأول من شهر مارس من كل عام للاحتفال بـ اليوم العالمى للحماية المدنية؛ والذى يوافق تاريخ الذكرى السنوية لبدء سريان مفعول القانون الأساسى للمنظمة بوصفها منظمة دولية.

يأتى الاحتفال بـ اليوم العالمى للحماية المدنية 2023 تحت شعار "سلامة الإنسان تبني وتنمو"؛ تقديراً لما يقوم به أبطال الحماية المدنية من جهود عظيمة ومتواصلة للحفاظ على أمن وسلامة المجتمعات الإنسانية من خطر الكوارث الطبيعية والبشرية والتقليل من الآثار المأساوية التى تنجم عنها.

ويتم التذكير فى اليوم العالمى للحماية المدنية من كل عام على مدى أهمية موضوع مكافحة الكوارث بكافة أنواعها، فضلا عن الدور الجوهري الذي تقوم به أجهزة وإدارات الحماية المدنية في العالم.

ويهدف يوم الحماية المدنية إلى إشعار أجهزة الحماية المدنية بمختلف دول العالم بأهمية الترابط والتكاتف في أدائها برسالتها، فضلا عن الاستفادة من أجهزة الإعلام المختلفة لنقل توجيهات وتعليمات السلامة والحماية لكافة المواطنين، وتذكير جميع الدول بواجبها نحو المساندة الفعالة لمهام وواجبات المنظمة والتي تتضمن نشر وتشجيع وتنمية وتطوير الحماية المدنية على الصعيد العالمي.

وخلال اليوم العالمى للحماية المدنية 2023 يتم عقد الندوات والمحاضرات التعريفية بمهام وواجبات الحماية المدنية، فضلا عن توزيع النشرات والملصقات التوعوية على المواطنين والمقيمين بالتنسيق مع المؤسسات والشركات والمدارس والجامعات.

احتفال الداخلية باليوم العالمي للحماية المدنية 2023

تنظم وزارة الداخلية ممثلة في قطاع الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للحماية المدنية 2023.

ومن المقرر أن تستعرض وزارة الداخلية أحدث أجهزة ومعدات قطاع الحماية المدنية في إخماد الحرائق، وإنقاذ المواطنين العالقين، وتفكيك العبوات الناسفة وغيرها من المهام البطولية التى يقوم بها هؤلاء الرجال.

ومن المقرر ان تكرم وزارة الداخلية عددًا من أسر شهداء قطاع الحماية المدنية خلال احتفاليتها بـ اليوم العالمى للحماية المدنية 2023 مع تنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات وتوزيع إرشادات على الحضور.