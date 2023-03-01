ميزة جديدة بمحرك بحث مايكروسوفت «Bing»

ويظهر برنامج ويندوز 11، وهو الأحدث فى سلسلة من المنتجات المطورة هذا الشهر، كيف أن الشركة التى مقرها ردموند فى واشنطن، تمضى قدمًا فى استغلال الذكاء الاصطناعى.
وأوضحت الشركة أن نظام تشغيل مايكروسوفت سيشمل محرك البحث الجديد "بينج" فى مربع البحث الخاص بأجهزة الكمبيوتر المكتبية، مما يساعد نصف مليار مستخدم شهريًا على الإبحار فى ملفاتهم والإنترنت، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".
وأشارت مايكروسوفت إلى ان محرك البحث نفسه لا يزال محل المعاينة، ومتاح لأكثر من مليون شخص فى 169 دولة مع وجود بلدان اخرى فى قائمة انتظار.
وقدمت الشركة روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعى، الذى يتمتع به "بينج"، إذ تهدف إلى انتزاع حصتها فى السوق من شركة "ألفابت" المالكة لجوجل والتى تتحرك بشكل أسرع مع برنامج شبيه مخصص للبحث.
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