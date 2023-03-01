عدسة الجاذبية.. «ناسا» تنشر صورة مذهلة التقطها تلسكوب جيمس ويب للمجرات

جدة - نرمين السيد - نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عبر الصفحة الرسمية لـ "تلسكوب جيمس ويب" على موقع "فيسبوك"، صورة التقطها التلسكوب الفضائى، وعلقت عليها قائلة: "أنها مجرة خاصة تظهر 3 مرات"، موضحة أن هناك مجموعة مجرات كتلتها وجاذبيتها كبيرة جدًا لدرجة أن الزمان والمكان من حولها يتشوهان، لافتة إلى أن هذا يكبر ويضاعف ويشوه المجرات البعيدة خلف العنقود (مثل المجرات المميزة فى المربعات البيضاء الثلاثة ـ التى تظهر فى الصورة ـ ) مضيفة أن ذلك التأثير يُعرف باسم عدسة الجاذبية.





وأشارت "ناسا" إلى أن المجرة الثلاثية تحتوى على نجم متفجر، وهو جزء من "مستعر أعظم" من النوع "Ia" أو (One-A)، مضيفة أن هذه "المستعرات الأعظمية" تتمتع بسطوع قياسى، ولكن تم تضخيم "المستعر الأعظم" لهذه المجرة بالذات بواسطة العنقود لتبدو أقرب وأكثر سطوعًا. وتابعت وكالة الفضاء الأمريكية: "بمقارنة السطوع القياسى بمدى سطوع هذا المستعر الأعظم، يمكننا حساب المسافة الحقيقية لمجرته".

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