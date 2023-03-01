القاهرة الإخبارية: هذه الدولة تحظر تطبيق تيك توك لدواع أمنية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - حظّرت الحكومة الكندية تطبيق "تيك توك" الصينى من على هواتفها وأجهزتها، مرجعة ذلك إلى مخاوف على صعيد حماية البيانات، يأتى ذلك فى الوقت الذى أمهل فيه البيت الأبيض الهيئات الحكومية مدة 30 يومًا للتأكد من عدم وجود هذا التطبيق على أى من الأجهزة أو الأنظمة التابعة للحكومة الفيدرالية، وهو الأمر الذى دعا وزارة الخارجية الصينية إلى إعلان رفضها الكامل قرار البيت الأبيض بشأن حظر تطبيق "تيك توك".





وقالت سعاد ياى شين، الكاتبة الصحفية، لـ"القاهرة الإخبارية" من بكين، إن الشركة الصينية التى تمتلك برنامج "تيك توك" نفت اتهامات الغرب المتعلقة بالتجسس أو تهديد أمن البيانات والمعلومات الشخصية للمستخدمين، وقالت إن مثل هذه الاتهامات جاءت بسبب بعض المعلومات غير الحقيقية. وأضافت أن الحكومة الكندية صرّحت بأنها لا تمتلك أى دليل على التجسس من جانب برنامج "تيك توك" لكنها إجراءات وقائية. وأوضحت أن تلك القرارات تعد سياسية فى المرتبة الأولى، وأن اتهام برنامج "تيك توك" يستلزم تقديم ما يثبت ذلك، والقيام بالتحقيق فى الأمر بالاشتراك مع الشركة المالكة للبرنامج لاتخاذ الإجراءات المناسبة قبل خطوة الحظر. وتابعت أن الشركة المالكة لبرنامج "تيك توك" أكدت أن البرنامج لا يمكنه الحصول على المعلومات الشخصية للمستخدمين وتناقلها، وخاصة أن البرنامج له نسخة داخلية صينية مختلفة تمامًا عن النسخة التى تستخدم خارج الصين.

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