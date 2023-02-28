دار الإفتاء: 5 أشياء طهّر قلبك منها فى شهر شعبان

جدة - نرمين السيد - أشياء يجب تطهير القلب منها فى شعبان

أولًا: الشواغل عن ربك

ثانيًا: الكراهية

ثالثًا: الحقد

رابعًا: الحسد

خامسًا: الطمع

وتنشر دار الإفتاء المصرية بصفة مستمرة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" العديد من النصائح والفتاوى المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية، لفهم صحيح الدين وإرشادات عامة فى شتى مناحى الحياة كنصائح تربوية للآباء من أجل التربية السليمة لأبنائهم، وأيضًا نصائح للأزواج من أجل حياة زوجية سعيدة وتفاهم بين الطرفين والابتعاد عن الخلافات.