بعد سفرها 55 بلدا على كرسى متحرك.. أمريكية تدخل موسوعة جينيس

جدة - نرمين السيد - وتمكنت الأمريكية من الدخول لموسوعة جينيس بسبب زيارتها لـ 55 دولة فى عام واحد بالرغم من وضعها الصحى واستخدامها لكرسى متحرك.

وتلقت رينى شهادة موسوعة جينيس عبر البريد، لكونها لم تجعل إعائقتها تقف أمام شغفها.

وأشارت القناة "نيوز 18" إلى أن برونز كانت فى الخامسة من عمرها عندما بدأ ظهور شغفها نحو السفر وذلك من خلال أول رحلة لها بالطائرة إلى نيويورك.

وعملت برونز كمديرة تنفيذية فى مجال التأمين ولكن بسبب معانتها من إرهاق العمل، قررت تكريس عاما بأكمله للسفر المكثف.

وتستخدم الأمريكية الكرسى المتحرك منذ أن كانت فى السابعة من عمرها، ولكنها لم تجعله عائقا أمامها، وقالت: "أنا على الكرسى المتحرك لسنوات بعد خضوعى لعملية جراحية، بدأت السفر مجددا منذ سنتين أسير على رجلى رغم الصعوبات، وأستخدم النقل العام، الأمر صعب ومخيف، لكنه أفضل من البقاء فى السرير خوفا".

ويذكر أنه تم تشخيص الحالة المرضية لـ "رينى برونز" بأنها مصابة بـ "قزم ضمورى مشوه".