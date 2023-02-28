«تسلا» ستبنى مصنعًا جديدًا فى المكسيك

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس المكسيكى أندريس مانويل لوبيس أوبرادور - فى تصريح اليوم - إن تسلا وافقت على استخدام المياه المعاد تدويرها فى المصنع طوال عملية تصنيع السيارات بأكملها. وأضاف الرئيس: "لقد كانت الشركة متجاوبة للغاية، وتتفهم مخاوفنا وتقبل مقترحاتنا".

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