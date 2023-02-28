أزمة تهدد باختفاء الأكلة الأكثر شعبية بالبلاد.. بريطانيا بلا «بيتزا» قريبا

جدة - نرمين السيد - وتعد البيتزا واحدة من الأكلات الشعبية المفضلة لدى عموم الناس فى بريطانيا، كما أنها من بين الأطعمة الرخيصة نسبيًا إضافة إلى كونها سريعة التحضير، ويكاد لا يوجد حى او منطقة سكنية تخلو من محل لبيع البيتزا.
ففوجئت الأسواق بنقص فى الطماطم والعديد من الخضروات الأخرى، وجميع هذه المواد الناقصة تدخل فى تحضير البيتزا، وهو ما جفع الكثيرين إلى توقع ان تختفى قريبصا من موائد البريطانيين، أو ترتفع أسعارها بشكل قياسى فى أفضل الأحوال.
وأشار تقرير نشرته جريدة "مترو" الإنجليزية واسعة الانتشار، واطلعت عليه "العربية"، إلى نقص الإمدادات أدى إلى ارتفاع أسعار الطماطم بنسبة 400%، أى أتها أصبحت بأربع أضعفا ثمنها السابق فى الأسواق، وهو ما يهدد البيتزا إما بالاختفاء أو ارتفاع السعر.
وأوضحت الصحيفة أن "أزمة البيتزا" قد تظهر إذا ما تركت بعض الشركات غير قادرة على توفير هذه السلعة الأساسية التى تدخل فى صناعة وإعداد كافة أنواع البيتزا.
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