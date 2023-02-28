بسبب خلل فنى.. تأجيل إطلاق مركبة فضائية

جدة - نرمين السيد - أرجأت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" وشركة سبيس إكس، عملية إطلاق كانت مقررة لرائدى فضاء أمريكيين ورائد واحد من كل من روسيا والإمارات، قبل دقائق من التوقيت المقرر للإقلاع من فلوريدا فى رحلة إلى محطة الفضاء الدولية.





وأرجعت ناسا وشركة صواريخ سبيس إكس الخاصة التى أسسها الملياردير إيلون ماسك، التأجيل إلى خلل فنى يتعلق بتدفق سائل الإشعال المستخدم للمساعدة فى بدء تشغيل محركات المركبة الفضائية، وفقا لما جاء فى "القاهرة الإخبارية". وكان العد التنازلى واصل التقدم حتى حوالى دقيقتين ونصف قبل الانطلاق، عندما أعلنت وكالة ناسا فى بثها المباشر عبر الإنترنت إرجاء إطلاق أفراد الطاقم الأربعة فى مهمتهم العلمية التى من المتوقع أن تستمر ستة أشهر. وقالت ناسا إن مديرى المهمة قرروا بالفعل التخلى عن فرصة الإطلاق التالية فى ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء؛ بسبب توقعات الطقس غير المواتية. وتبحث ناسا وسبيس إكس بدلًا من ذلك عن فرصة إطلاق محتملة يوم الخميس المقبل، لكن لم يتم بعد اتخاذ قرار فى الوقت الذى تواصل فيه الفرق العمل على حل الخلل الفنى اليوم، حسبما ذكرت ناسا.

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