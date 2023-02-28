القاهرة الإخبارية- بعد بلاغات المستخدمين.. «يوتيوب» يعلن عن إصلاح الأعطال

جدة - نرمين السيد - أعلن موقع "يوتيوب" التابع لشركة "ألفابت"، إصلاح أعطال تتعلق بتطبيقه الرئيسى و(يوتيوب تى فى) بعد أن أبلغ آلاف المستخدمين عن مشاكل فى الوصول إلى موقع بث مقاطع الفيديو أمس الإثنين.





وأظهر موقع (داون ديتيكتور) لتتبع انقطاع خدمات الإنترنت والمواقع، أن هناك أكثر من 12 ألف واقعة لأشخاص أبلغوا عن مواجهة مشكلات مع يوتيوب بعد ظهر أمس الاثنين، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية".

ويتتبع الموقع الانقطاعات عن طريق تجميع تقارير من عدد من المصادر، بما فى ذلك بلاغات المستخدمين على منصته، وقد يكون العُطل أثر على عدد أكبر من المستخدمين.

وأعلن موقع يوتيوب على صفحة الحالة الخاصة به "أخبار سارة، تم الإصلاح، يمكنك معاودة تصفح يوتيوب تى فى أو تطبيق يوتيوب الرئيسى كالمعتاد".