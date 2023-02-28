وأظهر موقع (داون ديتيكتور) لتتبع انقطاع خدمات الإنترنت والمواقع، أن هناك أكثر من 12 ألف واقعة لأشخاص أبلغوا عن مواجهة مشكلات مع يوتيوب بعد ظهر أمس الاثنين، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية".
ويتتبع الموقع الانقطاعات عن طريق تجميع تقارير من عدد من المصادر، بما فى ذلك بلاغات المستخدمين على منصته، وقد يكون العُطل أثر على عدد أكبر من المستخدمين.
وأعلن موقع يوتيوب على صفحة الحالة الخاصة به "أخبار سارة، تم الإصلاح، يمكنك معاودة تصفح يوتيوب تى فى أو تطبيق يوتيوب الرئيسى كالمعتاد".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القاهرة الإخبارية- بعد بلاغات المستخدمين.. «يوتيوب» يعلن عن إصلاح الأعطال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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