تجمل بالأخلاق.. كيف تتغلب على نقص الثقة بالنفس؟ (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفى إطار حملة "تجمل بالأخلاق"، التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، كيفية التغلب على نقص الثقة بالنفس.

وتعتبر الثقة بالنفس من الأمور المهمة الواجب التحلى بها لأجل الاستمتاع بشخصية ناجحة قادرة على التعامل والتكيف مع الآخرين.

وأشار الخبراء إلى أن نقص الشعور بالثقة فى النفس، ينتج عنه الشعور بالخوف وعدم الأمان، والخوف من الرفض مما يجعل الفرد يشعر بالضغوطات والميل إلى العزلة.

وللتغلب على الشعور بالخوف أو فقدان الثقة بالنفس أو انعداد الآمان يجب اتباع بعض الخطوات، وهى:

-تقبل عيوبك:

يجب على الفرد تقبل عيوبه وينعكس ذلك على حب الذات وقبولها، مما يؤدى إلى التغلب على مشاعر فقدان الثقة.

-تصحيح الأخطاء:

يفضل النظر إلى أهم مزاياك حتى لا تضعف الثقة بالنفس، بالإضافة إلى معرفة الأخطاء ومحاولة تصحيحها.

-معرفة القدرات الشخصية:

تساهم معرفة القدرات الشخصية والإنجازات التى تم تحقيقها وتطويرها بالحياة مهما كانت بسيطة، فى الشعور بالثقة فى النفس.

-تجنب السلبيين:

يتسبب التعامل مع الشخصيات السلبية فى التأثير بسلوكهم ونظرتهم للأشياء، لذا يجب مخالطة الإيجابيين.

-الاستعانة بطبيب مختص:

فى حالة عدم نجاح المحاولات السابقة يجب طلب المساعدة من الطبيب المختص.