القاهرة الإخبارية- البيت الأبيض يمهل الهيئات 30 يوما لحظر «تيك توك»

جدة - نرمين السيد - وقال شالاندا يونج مدير مكتب الإدارة والميزانية للجهات الحكومية فى مذكرة توجيهية، إنه سيكون مطلوب منها تعديل عقود تكنولوجيا المعلومات، وفقا لما جاء فى "القاهرة الإخبارية". والهدف من ذلك هو التأكد من أن المتعاقدين يحمون بيانات الولايات المتحدة من خلال وقف استخدام تيك توك على الأجهزة والأنظمة المستخدمة فى إطار عملهم.

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