جدة - نرمين السيد - وجاء بالفيديو معلمة سعودية تدعى "سهام القربانى"، وهى تحاول تثير شعور طلابها بالسعادة والفرحة قبل دخول الامتحانات. وجاءت المعلمة وهى تضع على سياراتها العديد من العبارات التحفيزية التى تساهم فى تخفيف التوتر والقلق قبل دخول الامتحانات. وحرصت "القربانى" على وضع سيارتها أمام مدرسة للطفولة فى جدة، وغطتها بالحلوى و"المصاصات" والعبارات التشجيعية، لأجل إدخال السرور والفرحة لدى نفوس طلابها وإزالة التوتر عنهم. ونال الفيديو إعجاب المشاهدين، لفطنة المعلمة وإنسانيتها لحرصها على سعادة طلابها وتشجيعم لتحقيق الدرجات العالية والتخلص من التوتر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لتخفيف التوتر عن الطلبة.. معلمة تغطى سيارتها بالمصاصة والحلوى (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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