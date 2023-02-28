تسريبات تكشف عن تغييرات كبيرة لـ آبل على سلسلة آيفون 15

جدة - نرمين السيد - ومن المحتمل أن تقوم الشركة بإزالة منفذ Lightning من أجهزة آيفون لصالح "USB Type C"، كما يقال إن جميع الطرز تأتى مع ميزة "Dynamic Island" الجديدة من "آبل" ويُعتقد أن المتغيرات القياسية ستحصل على كاميرا خلفية بدقة 48 ميجابكسل، والتى ستكون ترقية ضخمة.

ووفقًا لموقع "إنديا توداى"، قال أحد المدونين التقنيين الموثوقين، "Ice Universe"، عبر "تويتر"، أن "آيفون 15 برو ماكس" أو "آيفون 15 ألترا"، يمكن أن يأتى بدون أزرار على الإطلاق، وهو ما سيكون تغييرًا كبيرًا فى التصميم إذا كانت "آبل" تخطط بالفعل لتنفيذ ذلك.

يوضح أحدهم أن الهاتف الرئيسى سيحتوى على أزرار لمسية صلبة، كما تشير الصور إلى أن جهاز آيفون 2023 سيحتوى على ملف تعريف أكثر سمكًا قليلاً، ونتوءًا بارزًا للكاميرا وشاسيه أكثر انحناءً.

يمكن للمرء أيضًا رؤية منفذ "USB C" بدلاً من منفذ "Lightning"، وهو ما سيسهل التحديث على الجميع استخدام أى شاحن ما لم تقيد الشركة التوافق مع كبلات الشحن المعتمدة من MFi، وهو أمر تقترحه التسريبات.

فى المقدمة، يبدو أن هناك تصميمًا مزدوجًا للعرض، على غرار ما رأيناه فى سلسلة "آيفون 14" العام الماضى، ولكن بقية التفاصيل غير معروفة.

وادَّعى المحلل "مينج تشى كو" مؤخرًا أن طرازات "آيفون 15 برو" لا يمكن أن تحتوى على أزرار مادية.

ستساعد أزرار الحالة الصلبة الجديدة فى الاستجابة لمسة المستخدم دون مطالبة الشخص بالضغط فعليًا على الزر، وهو مشابه لتصميم زر الصفحة الرئيسية الذى يظهر على "آيفون 7" و"آيفون 8" وبعض الطرز الأخرى.

قال كو على "تويتر": "يشير أحدث استطلاع أجريته إلى أن زر الصوت وزر الطاقة فى طرازى آيفون 15 / 2H23 المتطورين من "آيفون" قد يعتمدان تصميم زر الحالة الصلبة ليحل محل تصميم الزر المادى / الميكانيكى".

يقول المصدر المذكور إن الأجهزة ستحتوى على محركات "Taptic"، والتى ستكون "داخلية على الجانبين الأيسر والأيمن لتوفير ملاحظات القوة لجعل المستخدمين يشعرون وكأنهم يضغطون على الأزرار المادية"/ مما يشير إلى أن "آبل" سيكون لديها مساحة أكبر لوضع بطارية أكبر داخل الأجهزة.

على الرغم من عدم وجود توضيح حول هذا الأمر فى الوقت الحالى، اقترح المصدر المذكور أن أجهزة آيفون القادمة ستحتوى على ثلاثة محركات "Taptic"، بدلاً من محرك اهتزاز واحد متاح على الأجهزة الحالية.

ومن المتوقع إطلاق سلسلة "آيفون 15" فى سبتمبر أو أكتوبر من هذا العام إذا ذهبنا إلى عمليات الإطلاق السابقة.

ومن المتوقع أن تعلن الشركة عن أربعة طرز، بما فى ذلك "آيفون 15" و"آيفون 15 برو" و"آيفون 15 بلس"، كما يمكن أن يسمى الرابع إما "آيفون 15 ألترا" أو "برو ماكس"، ولكن لا يوجد تأكيد على هذا الآن.