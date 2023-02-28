خبير تكنولوجيا المعلومات: إيلون ماسك ديكتاتور دائم الإثارة للجدل (فيديو)

وأضاف الطبش، خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية مروة فهمى فى برنامج "منتصف النهار" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن تويتر تعرضت للهجوم بعد استحواذ ماسك عليها، برغم أن الأموال التى دفعها هى أموال مستثمرين دفعوها لماسك للاستثمار فى تويتر وليست من ماله الخاص.
وتابع أن ماسك ليحقق الاتفاق مع هذا المستثمرين، بدأ فى فرض قرارات ديكتاتورية، وافتعل المشكلات مع الجميع، من موظفين أو من وسائل الإعلام، حتى إذا فشل مشروعه يلقى باللوم على الآخرين المختلفين معه دائما.
ولفت إلى أن تسريح الموظفين هو استغناء قانونى عن هؤلاء الأفراد، والحجة دائما هى خسارة تويتر من قيمتها السوقية وتوفير النفقات، فى المقابل بدأ فى خطاب المستثمرين فى بداية صفحة جديدة مع تويتر، وتكثيف العمل على جذب إعلانات، وتحويل بعض الخدمات المجانية إلى خدمات مدفوعة، كل ذلك ليحاول أن يقلل خسائره.
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