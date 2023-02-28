توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023.. حظوظ ومفاجآت

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

برج الحمل

لديك مزيد من الطاقة، حاول استغلالها أفضل استغلال.. تحدث مع شريك حياتك حتى تشعر بالأمان تجاهه.. فكر كثيرًا فى تنفيذ مشروع جديد لزيادة دخلك.

برج الثور

اغتنم الفرصة جيدًا لتحقيق أهدافك وطموحك.. حاول قضاء بعض الوقت مع شريكك.. استغل طاقتك القوية فى زيادة أرباحك المالية.

برج الجوزاء

عليك التواصل مع زملائك فى العمل.. استعد لترتيب نزهة مع شريك حياتك.. كن حذرًا وتصرف بحكمة عند إنفاق الأموال.

برج السرطان

حاول التخلص من أى مشاعر غضب تسيطر عليك فى العمل.. لا تشعر بالغضب من تصرفات شريك حياتك معك وتعامل مع الأمر بحكمة شديدة.. فكر بحكمة للخروج من أى مأزق مالى وكن متفائلا.

برج الأسد

تحتاج إلى أخذ قسط من الراحة و تغيير روتينك اليومى.. فكر جيدًا قبل الاعتراف بمشاعرك لشريك حياتك.. تخلص من التوتر والطاقة السلبية وتحلَّ بالصبر والهدوء قدر ما تستطيع.

برج العذراء

استغل أفضل حالاتك المهنية للتقدم فى وظيفتك.. حاول أن تجعل هذا اليوم مليئا بالرومانسية والحب مع شريك حياتك.. هذا وقت ممتاز لتحسين أمورك المالية.

برج الميزان

حاول استغلال ذكاءك الحاد فى تحقيق أهدافك.. حاول تخطى أى عقبات مع شريكك بهدوء وحكمة ودون صخب.. خذ وقتًا كافيًا للتفكير فى مشروعك الجديد حتى لا تخسر أموالك.

برج العقرب

عدم التركيز قد يوقعك فى كثير من الأخطاء المهنية.. اقضِ يوما مميزا مع شريك حياتك.. حاول اغتنام أى فرصة تلوح لك لتحسين أحوالك المالية.

برج القوس

عليك أخذ قسط من الراحة؛ لاستعادة نشاطك.. عليك التفكير جيدًا قبل اتخاذ أى قرار.. حاول القيام بمشروع جديد؛ لزيادة دخلك.

برج الجدى

لا تشعر بالإحباط بسبب مهام عملك الكثيرة.. تحدث مع شريك حياتك ليسود الود والتفاهم بينكما.. تفاءل بشأن أحوالك المادية.

برج الدلو

حاول ألا تتكسال عن إنهاء المشاريع أو المهام.. حاول مقابلة أصدقائك المقربين لمناقشة الأمور المهمة.. ستلقى نتيجة لمجهودك فلا تتشاءم

برج الحوت

لا تشعر بالتوتر نتيجة مشاكل العمل مع زملائك.. تشعر بطاقة كبيرة تساعدك فى التفكير جيدًا بشأن علاقتك بشريك حياتك.. تفاءل بشدة بشأن جميع أحوالك المالية.