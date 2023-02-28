دار الإفتاء توضح حكم تأخير الصلاة عن أول الوقت لأدائها فى جماعة

جدة - نرمين السيد - أوضحت دار الإفتاء أن انتظار الجماعة أو حضور الناس أَوْلَى من الصلاة فى أول الوقت منفردًا، فقد روى الإمامان البخارى ومسلم فى "صحيحيهما" عن محمد بن عمرو بن الحسن بن على بن أبى طالب رضى الله عنهم قال: "سألْنا جابرَ بن عبد الله رضى الله عنهما عن صلاة النبى صلى الله عليه وآله وسلم فقال: كَانَ يُصَلِّى الظُّهْرَ بِالهَاجِرَةِ، وَالعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَالمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ، وَالعِشَاءَ إِذَا كَثُرَ النَّاسُ عَجَّلَ، وَإِذَا قَلُّوا أَخَّرَ، وَالصُّبْحَ بِغَلَسٍ".





وقالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، إن الحافظ القسطلانى قال فى "إرشاد السارى" (1/ 502): (وفيه إشارة إلى أن تأخير الصلاة للجماعة أفضل من صلاتها أول الوقت منفردًا، بل فيه أخصُّ مِن ذلك، وهو أنَّ التأخير لانتظار مَن تكثُر بهم الجماعةُ أفضلُ) اهـ. وأضافت: "مع ذلك: يجب التزام الجميع فى المساجد بما تُعيِّنُه الجهات المختصة وقتًا بين الأذان والإقامة، وبالإجراءات المنظمة لطريقة إقامة الشعائر، حفظًا لحرمة العبادة ومنعًا للشقاق والاختلاف".

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